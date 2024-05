(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continuano le polemiche sul faccia a faccia in tv tra Giorgiaed Elly. La presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara, ha scritto una lettera all'Agcom, sottolineando che ila due non rispetterebbe le regole della delibera approvata lo scorso aprile, in vista delle elezioni.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l’aver dato disponibilità al confronto ” con “denunce, lamentele… Io ...

“Quando c’è una votazione con un sistema elettorale maggioritario, come quello per la Camera e per il Senato, è giusto che si confrontino i leader delle due coalizioni. Si ricordino ad esempio i confronti televisivi che ebbe Berlusconi con Occhetto ...

Conte usa la Vigilanza Rai contro il duello Meloni-Schlein: lettera di censura all'Agcom - Conte usa la Vigilanza Rai contro il duello Meloni-schlein: lettera di censura all'Agcom - Quella di Giuseppe Conte è una corsa contro il tempo. La missione Far saltare il confronto tv fra Ellyschlein e Giorgia Meloni prima del 23 ...

Confronto in tv tra Schlein e Meloni, Floridia scrive all’Agcom: “Così non si rispettano le regole” - confronto in tv tra schlein e Meloni, Floridia scrive all’Agcom: “Così non si rispettano le regole” - Continuano le polemiche sul faccia a faccia in tv tra Giorgia Meloni ed Elly schlein. La presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha scritto una lettera all’Agcom, ...

Elezioni europee 2024, Mentana lancia il confronto tv con tutti i leader: sì di Conte e Salvini - Elezioni europee 2024, Mentana lancia il confronto tv con tutti i leader: sì di Conte e Salvini - Manca poco più di una settimana all'atteso confronto pre-elezioni europee tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly schlein: si svolgerà giovedì 23 maggio nel corso ...