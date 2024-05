Condannato il piromane di Tartano | due anni e otto mesi al terrore di residenti e turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024)(Sondrio) – È statoa duee cinque giorni di reclusione per aver terrorizzato per cinquecon minacce, danneggiamenti plurimi, incendi dolosi ad auto e non solo. Una sequenza di episodi, dal 2015 al 2020, che avevano spinto diversi abitanti edi, in Valtellina, a presentare denunce ai carabinieri di Ardenno ed esposti in Procura, stanchi di vivere nella paura. Oggi GiovOteri, 61, di Messina, da tempo trapiantato nel piccolo borgo montano valtellinese, con rito abbreviato è statodal giudice monocratico Valentina Rattazzo, con richieste del pm ...