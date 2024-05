Concerto di Radio Italia 2024 - la scaletta e dove vederlo | il ritorno di Angelina Mango

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo il successo del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest la programmazione dei grandi appuntamenti dedicati alla musica continua con ildi. L’evento, completamente gratuito, animerà la piazza del Duomo di Milano nella serata di mercoledì 15 maggio con dodici apprezzatissimi cantanti che si esibiranno in una serata di musica completamente live. Scopriamo ladell’evento. “Live”, ladelAnche quest’anno in piazza del Duomo a Milano è stato allestito il palco che ospiteràLive, ildell’emittentefonica che terrà compagnia agli amanti della musica con 12 artisti e artiste amatissime nel ...

Milano , 14 maggio 2024 – A Piazza Duomo il palco è già stato montato e mancano solo le ultime prove per dare il via al Concerto organizzato come ogni anno da Radio Italia . Dalle 20.40 di mercoledì sera i milanesi e non solo potranno ballare ...

SKY È PARTNER DI RADIO Italia Live – IL Concerto PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVOSky Mobile powered by Fastweb è Main PartnerSky, NOW e TV8 sono Broadcasting Partner dell’evento Torna RADIO Italia Live - IL Concerto , il più grande evento gratuito di ...

Bruce Springsteen: Born To Rock stasera in tv (trailer) - Bruce Springsteen: Born To Rock stasera in tv (trailer) - Questa sera su Rai5 va in onda Bruce Springsteen: Born To Rock, un nuovo documentario sul Boss. Un docufilm realizzato e sceneggiato nel 2020 dal regista Jordan Hill e che andrà in onda mercoledì ...

Gli orari della metro a Milano per il concerto di Radio Italia - Gli orari della metro a Milano per il concerto di radio Italia - Il giorno del grande concerto di radio Italia in piazza Duomo a Milano è arrivato. Per la giornata, mercoledì 15 maggio, Atm ha predisposto diverse modifiche a metro, tram e bus. Per permettere ...

Maltempo e forti piogge a Milano, auto bloccate nei sottopassi: fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione - Maltempo e forti piogge a Milano, auto bloccate nei sottopassi: fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione - Una forte ondata di maltempo ha fatto risvegliare Milano tra gli allagamenti, con pioggia incessante caduta nella notte che ha portato il Seveso e il Lambro a livelli a rischio esondazione ...