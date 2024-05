(Di mercoledì 15 maggio 2024) Loè stato condotto su oltre 700.000 operazioni chirurgiche eseguite in Canada in un arco di tempo di dieci anni. I datidimostrato che glieffettuati da équipe mediche in cui almeno il 35% dei chirurgi e degli anestesisti eranomostratopost-operatori

Con più donne che lavorano in sala operatoria gli interventi hanno esiti migliori: lo studio - Con più donne che lavorano in sala operatoria gli interventi hanno esiti migliori: lo studio - Lo studio è stato condotto su oltre 700.000 operazioni chirurgiche eseguite in Canada in un arco di tempo di dieci anni ...

Milano, esonda il Lambro, strade allagate, tre persone messe in salvo - Milano, esonda il Lambro, strade allagate, tre persone messe in salvo - I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell'area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate Allagamenti, esondazioni, ...

Allerta maltempo Milano, sommozzatori dei Vigili del Fuoco portano in salvo bambini e donne incinte. Ecco cosa fare - Allerta maltempo Milano, sommozzatori dei Vigili del Fuoco portano in salvo bambini e donne incinte. Ecco cosa fare - Le immagini del salvataggio di donne incinte e bambini da parte dei Vigili del Fuoco sommozzatori durante il violento nubifragio a Milano ...