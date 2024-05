Con 20 opere per 20 regioni | INPS diventa custode dell’arte in Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Piemonte ha visto il suo patrimonio culturale ed artistico valorizzato grazie all’innovativo progetto dell’“20per 20”. Attraverso questa iniziativa, l’non solo mette in evidenza il suo ruolo didelled’arte, ma si afferma anche come promotore della culturana. ADI – Agenzia Digitalena ha diffuso il seguente filmato, realizzato proprio da, per l’evento tenutosi al Salone Internazionale del Libro 2024, con la partecipazione dei dirigenti regionali e nazionali dell’istituto. Il video è parte dell’ambizioso progetto “20per 20”, volto a valorizzare l’importante patrimonio artistico custodito nelle sedi dell’. ...

Il Piemonte ha visto il suo patrimonio culturale ed artistico valorizzato grazie all’innovativo progetto dell’ INPS “20 opere per 20 regioni” . Attraverso questa iniziativa, l’ INPS non solo mette in evidenza il suo ruolo di custode delle opere ...

Incontro con lo scrittore. Ron Rash - Incontro con lo scrittore. Ron Rash - Il noto scrittore Ron Rash presenterà il suo romanzo "Il custode" all'Osteria Pepe Nero di Cupra Marittima, seguito da una cena con formaggi d'alpeggio e vini riserva. Un evento culturale e gastronomi ...

Il vecchio Palaveneto non c’è più. E presto si vedrà la nuova opera - Il vecchio Palaveneto non c’è più. E presto si vedrà la nuova opera - In una settimana praticamente conclusa la demolizione di un pezzo di struttura, entro giugno giù anche la tribuna interna. Prosegue a grande velocità l’intervento per il recupero del PalaVeneto, uno d ...

Al Pepe Nero l’autore Ron Rash si racconta accompagnato da un menu d’alpeggio - Al Pepe Nero l’autore Ron Rash si racconta accompagnato da un menu d’alpeggio - CUPRA - Il celebre scrittore americano Ron Rash presenterà il suo ultimo romanzo, dal titolo “Il custode”, edito da La Nuova Frontiera, all’Osteria Pepe Approfondimenti su eventi e cultura in Italia e ...