(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha iniziato la sua carriera politica come parlamentare di sinistra nel 1992. Nel corso degli anni, è passato da posizioni pro-Occidente e filo-europee a toni più xenofobi e allineati con la Russia

Robert Fico, chi è il premier slovacco ferito a colpi di pistola - Robert Fico, chi è il premier slovacco ferito a colpi di pistola - Dopo la rivoluzione che conduce al crollo del regime comunista cecoslovacco (1989), entra nel Partito ... Robert Fico si è inizialmente mostrato un fervente europeista. È sotto la sua guida che ...

Comunista ed europeista, pro-Nato e filorusso: chi è il premier slovacco Robert Fico - comunista ed europeista, pro-Nato e filorusso: chi è il premier slovacco Robert Fico - comunista in epoca sovietica e oggi definito “il piccolo Orban”. Robert Fico, il premier slovacco ferito mercoledì 15 maggio in una sparatoria a Bratislava, è il politico più influente e controverso d ...

Chi è Robert Fico, il leader populista che piace al Cremlino ferito oggi in Slovacchia - Chi è Robert Fico, il leader populista che piace al Cremlino ferito oggi in Slovacchia - Premier per la quarta volta, era stato costretto a dimettersi nel 2018 dopo l’omicidio del giornalista Kuciak e i sospetti di corruzione ...