Come trovare il rossetto perfetto | Rossella Migliaccio lancia il make up ispirato all’armocromia per non sbagliare più colore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Facciamo un test: quanti rossetti avete nel beauty case? Ma soprattutto: quanti ne usate davvero? I rossetti sono un po’ l’equivalente beauty dei tacchi alti: li compriamo nuovi sulla scia dell’infatuazione, ma finiamo per mettere sempre gli stessi, quelli che “ci stanno sempre bene”. E così, molti rossetti finiscono per restare nel cassetto a prendere la polvere: il rosso rubino da diva del cinema (che però su di noi sembra fucsia) quello malva (stava benissimo alla modella, ma fa un effetto cadaverico) o quello comprato sulla fiducia (salvo poi scoprire a casa che sembra aranciato). Se poi, ingenuamente, cerchiamo consiglio sui social apriti cielo: tutorial complicati che prevedono dozzine di prodotti.se ne esce? Partiamo da un presupposto: iloccupa un posto a sé nel mondo del-up. È un simbolo, un feticcio, ...

