Come si combatte la dispersione scolastica | la storia di successo di un dirigente scolastico americano

L'importanza di una relazione dettagliata di educazione civica in un contesto di scuola superiore è fondamentale per la formazione di studenti consapevoli e responsabili. Una relazione ben strutturata non solo documenta il percorso educativo ...

Ancora in attesa dell'ordinanza ministeriale che regolerà l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Il provvedimento, una volta pubblicato, darà il via alle operazioni. L'articolo GPS docenti 2024 / 2026 , supplenza alle medie e alle superiori ...

Bari, il pianto di Cristina costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida» - Bari, il pianto di Cristina costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida» - E come si è comportata la scuola ... E il "qui" non è solo l'ambiente scolastico stico, i compagni, magari quelli a lei più lontani, che sapendo la storia in cui era finita avrebbero trovato forse più ...

PAT * SCUOLA: «ISTRUZIONE A CONFRONTO, UNA DELEGAZIONE DI DIRETTORI SCOLASTICI BELGI IN VISITA IN TRENTINO» - PAT * SCUOLA: «ISTRUZIONE A CONFRONTO, UNA DELEGAZIONE DI DIRETTORI SCOLASTICI BELGI IN VISITA IN TRENTINO» - Delegazione di direttori scolastici belgi in visita in Trentino ... sviluppare progetti comuni e lavorare insieme per affrontare sfide educative comuni come l’inclusione, la diversità e l’innovazione.

"Un Polo 0-6 e una nuova scuola elementare per Castelfranco": la promessa di Grossi - "Un Polo 0-6 e una nuova scuola elementare per Castelfranco": la promessa di Grossi - Sono iniziati già da alcuni mesi i lavori di ampliamento dell’asilo nido comunale di via Garibaldi per un importo di oltre 1,2 milioni € finanziati dal ...