La percezione di un turismo esclusivamente popolare a Napoli “non corrisponde alla realtà attuale della città. Napoli offre infatti un turismo di alto livello che non solo è possibile, ma Necessario per il rilancio e la diversificazione ...

Il turismo in Italia sta rafforzandosi giorno dopo giorno. Le previsioni per il 2024 sono fortemente incoraggianti, laddove le politiche pensate per questo settore vedono l’organizzazione di “verticali del turismo ”, ovvero eventi che mirano ad ...

Come cambia il turismo: previsioni e tendenze per l’estate 2024 - come cambia il turismo: previsioni e tendenze per l’estate 2024 - "L'Italia si affaccia al turismo di lusso, è una novità": Carmela Colaiacovo (Presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi ...

Salerno, tre navi da crociera in due giorni: pronti a sbarcare 3.700 turisti - Salerno, tre navi da crociera in due giorni: pronti a sbarcare 3.700 turisti - Saranno 3.700 i turisti provenienti da ogni angolo del mondo che tra domani e venerdì arriveranno a Salerno. Numeri a cui si dovranno aggiungere quelli dei rispettivi equipaggi. A comunicare ...

Cavallino ci ruba il primato. Il sindaco non fa drammi: "Da noi turisti tutto l’anno. E gli incassi sono più alti" - Cavallino ci ruba il primato. Il sindaco non fa drammi: "Da noi turisti tutto l’anno. E gli incassi sono più alti" - La località veneta nel 2023 ha fatto registrare più presenze di Rimini, diventando la prima località balneare in Italia per pernottamenti. Sadegholvaad: "Noi riempiamo gli alberghi, loro i camping".