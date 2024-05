Colpo di scena a Tu SI Que Vales! Fuori Giulia Stabile - al suo posto Giulia De Lellis

La ballerina professionista ed ex allieva di Amici 22, Isobel Kinnear , ha compiuto gli anni e Giulia Stabile le organizza to una festa a sorpresa!

Novità in vista a Tu si que vales , il programma campione di ascolti del sabato sera autunnale di Canale 5. A breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione che, come sempre, andrà in onda da settembre sulla principale rete Mediaset. E dopo ...

Tu Si Que Vales, fuori Giulia Stabile Spunta il nome di un ex volto di Uomini e Donne - Tu Si Que Vales, fuori giulia stabile Spunta il nome di un ex volto di Uomini e Donne - Maria De Filippi ha deciso di sostituire giulia stabile a Tu Si Que Vales Si parla di un ex volto di Uomini e Donne.

Il Friuli Venezia Giulia è terzo in Italia per divorzi, crescono anche le seconde nozze. Ecco cosa sta succedendo - Il Friuli Venezia giulia è terzo in Italia per divorzi, crescono anche le seconde nozze. Ecco cosa sta succedendo - Procedure più brevi per terminare definitivamente una relazione sancita e “benedetta” da un legame formale, di fronte alla legge. Volatilità sempre più alta di ...

TSQV, Giulia Stabile sostituita da un’ex icona di UeD (retroscena) - TSQV, giulia stabile sostituita da un’ex icona di UeD (retroscena) - giulia stabile sarebbe sul punto di lasciare la conduzione del popolare talent show di Canale Cinque: già individuata la sostituta Tu si que vales tornerà in onda a inizio autunno 2024. Il talent show ...