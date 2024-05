Colpiti dalla legionella - 4 ricoverati su 10 sono tornati a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Migliorano le condizioni delle persone colpite nei giorni scorsi dal batterio dellanel Milanese, in particolare nei Comuni di Corsico e Buccinasco. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ats di Milano, quattro delle dieci persone ricoveratestate dimesse, cinquein miglioramento e una è in condizioni stazionarie. Ancora ignota la fonte del cluster epidemico. A Buccinascoattesi nelle prossime ore gli esiti dei campionamenti effettuatisocietà che gestisce l’acquedotto. Nel frattempo continuano a restare chiuse, nelle due cittadine, le fontane pubbliche, come misura precauzionale disposta dalle autorità. Più diffuso di quanto si possa immaginare, il batterio dellapuò annidarsi nelle tubature dell’acqua, nelle piscine e nei sistemi di ...