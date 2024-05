Colpi di arma da fuoco | hanno sparato a Fico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Slovacchia sotto choc: attentato al primo ministro Robert. Il politico è stato ferito da alcunid’daall’addome, al petto e un arto. L’attacco è avvenuto al termine di una riunione del governo, nei pressi di un centro culturale della città di Handlova. Dopo aver salutato la folla, il premier slovacco è stato raggiunto dai proiettili esplosi da un uomo – un settantunenne originario di Levice – fermato da alcuni passanti e immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine presenti nell’area.è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in un ospedale di Bratislava. In base alle prime informazioni disponibili, rese note dal portale slovacco Pluska.sk, le condizioni disono considerate molto serie ma al momento sarebbe fuori pericolo. Confermate le ...

