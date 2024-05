Coincidenze D’Amore - Anticipazione Puntate dal 20 al 24 Maggio 2024 | Demir Coinvolto In Una Rissa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 15 maggio 2024), anticipazionidal 20 al 24: mentre è fuori con gli amici,finiscein una. A peggiorare la situazione sono le mosse di Eylul che vuole dire tutta la verità a Selin!prosegue e, nel corso della settimana dal 20 al 24, al centro dell’attenzione ci saràche finirà per esserein una. Selin rimarrà sorpresa da questa situazione, mentrecontinuerà a fare il possibile per evitare che la fidanzata conosca la verità sul suo passato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...