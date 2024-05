(Di mercoledì 15 maggio 2024) Archiviato il caso del 56enne trovatovita in via Ilioneo, quartiere Bagnoli, con un foro da proiettile alla testa.

Aperto lunedì mattina in piazza Volontari della Libertà, a Busto Arsizio, a poca distanza dalla stazione Fs, un nuovo spazio adiacente al rifugio per i senzatetto, è il locale mensa , ricavato in una struttura prefabbricata, con 35 posti. ...

Biella, 21enne demoniaco invita in casa un clochard e lo massacra - Biella, 21enne demoniaco invita in casa un clochard e lo massacra - Già una volta, senza un motivo, Basso aveva colpito con un pugno Gino ... Andrea, l’assassino, avrebbe così ammesso di aver colpito il clochard ma “per rianimarlo”. Secondo gli inquirenti il motivo ...

Et voilà: il Grand hotel Traiano. Nel porto di Ancona che sogna in grande un covo di disperati vista mare - Et voilà: il Grand hotel Traiano. Nel porto di Ancona che sogna in grande un covo di disperati vista mare - ANCONA Quattro camere vista mare, per l’umanità dei senza fissa dimora. Con l’Adriatico nello sguardo, un gruppo di giovani stranieri sceglie come riparo, e giaciglio per la ...

Clochard ucciso a Napoli, indagini chiuse: l’omicidio di Davide Fogler resta senza colpevole - clochard ucciso a Napoli, indagini chiuse: l’omicidio di Davide Fogler resta senza colpevole - Con una "variante" da prendere in considerazione: l'omicidio potrebbe essere maturato sì in contesti criminali, ma senza essere legato a logiche di camorra. Il tugurio viene ispezionato e non vengono ...