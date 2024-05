Clean cooking e sostenibilità - Eni rilancia la sfida

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel mondo non meno di 2,6 miliardi di persone, soprattutto in Asia e Africa, non hanno accesso a sistemi puliti per cucinare e riscaldare le case. Utilizzano, cioè, il focolare aperto. L’inquinamento dell’aria che ne consegue provoca circa 4 milioni di morti l’anno. Di qui la nascita di un approccio ai sistemi di cottura che diventa un vero e proprio strumento di sviluppo sostenibile. Il, o cucina pulita, è ormai considerato un sistema per la salvaguardia dell’ambiente e del benessere Nei Paesi in via di sviluppo, lesolutions hanno un impatto positivo per la salute, la riduzione dei tempi di cottura e il miglioramento della qualità della vita per le donne, le più esposte alle emissioni di fumo e dedite alla raccolta di legna che richiede tempo e, in alcuni casi, è causa di disboscamento e ...

Landmark summit of $2.2 b for clean cooking access in Africa - Landmark summit of $2.2 b for clean cooking access in Africa - A high-level Summit in Paris has delivered a breakthrough financial commitment to providing clean cooking access to the more than one billion people in ...

