Classifica degli oggetti più comuni lasciati in aereo | i dati di un sondaggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La compagnia aerea svela lapiùine alcune curiosità che si possono scordare a bordo MILANO – L’entusiasmo per il viaggio, le chiacchiere con i propri compagni di volo, il bisogno di rifocillarsi all’arrivo o la più semplice distrazione. Mille possono essere le ragioni che portano ad abbassare la guardia ed esporsi all’errore quando si viaggia in, incluso il rischio di dimenticarein volo. È su questo che si è concentrato un curiosocommissionato da Vueling, parte del gruppo IAG, che, su un campione di 1.000 italiani, ha individuato l’identikit del viaggiatore più distratto: si tratta per la maggior parte di uomini col 62,5%, rispetto alle donne che col 37,5% si ...

Ogni anno milioni di persone in tutto il mondo utilizzano i servizi di trasporto privati, come gli Uber, per i loro spostamenti quotidiani, ma un numero sorprendente di oggetti viene dimenticato all’interno dei veicoli. In Italia, questo fenomeno ...

Quali sono gli oggetti più bizzarri dimenticati in aereo Eccoli, dall’ukulele al cellulare - Quali sono gli oggetti più bizzarri dimenticati in aereo Eccoli, dall’ukulele al cellulare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Ascoli retrocesso in Serie C, attimi di tensione con i tifosi fuori dallo stadio - Ascoli retrocesso in Serie C, attimi di tensione con i tifosi fuori dallo stadio - Marchigiani retrocessi in Serie C e attimi di tensione dopo la partita con il Pisa: dai tifosi di casa lancio di bombe carta, fumogeni e bottiglie. Con gli agenti in tenuta antisommossa, le squadre e ...

Allarme spiagge italiane, 705 rifiuti ogni 100 metri - Allarme spiagge italiane, 705 rifiuti ogni 100 metri - Degli oggetti in plastica monouso ... Analisi dei rifiuti sulle spiagge: mozziconi e plastica dominano la classifica Nei primi cinque posti della classifica delle tipologie di rifiuti raccolti sulle ...