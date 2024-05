‘Clan’ | la serie ispirata alla storia vera del maestro di judo Maddaloni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn ragazzo di 15 anni di Scampia che attraverso l’amicizia, ile la guida deltrova la forza di ribellarsi a un destino già segnato dcriminalità organizzata. E’ ladi “Clan – Scegli il tuo destino”, la nuovadi Rai Kids che debutta in esclusiva e in prima visione giovedì 23 maggio su RaiPlay, in occasione della Giornata della Legalità. Francesco (Maikol De Falco), è nato e cresciuto a Scampia con un padre latitante, una madre poco presente e un fratello maggiore, chiamato Ninja, che si fa strada nella camorra. Il suo destino è già scritto, ma l’incontro con la palestra didi(interpretato da Antonio Milo) gli offre una possibilità in più. Attraverso il ...