CLAMOROSO – Morata ritorna! Ma non è la JUVE la sua nuova destinazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alvaroin estate potrebbe lasciare l’Atletico Madrid: per lui un ritorno a casa, ma non alla: ecco che squadra Stasera, alle ore 22, l’Atletico Madrid discende in campo a Getafe. Secondo AS potrebbe essere proprio il Getafe la squadra dove Alvaro andrà a giocare, a dispetto delle voci di mercato che

Alvaro Morata sembra essere più che una suggestione per la Juve ntus pronta riportare l'attaccante spagnolo in bianconero per la terza volta in carriera. Il centravanti sarebbe pronto anche a ridursi lo stipendio .Continua a leggere

Torino, 10 maggio 2024 - Due partite decisive per la Juve e, forse, per il futuro di Max Allegri. Il match interno con la Salernitana può valere l’accesso alla Champions League e il 15 maggio la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta può ...

La Gazzetta dello Sport analizza le manovre offensive della Juventus per il prossimo anno, che non potranno prescindere dall`arrivo di un nuovo...

"Non dimenticherò mai le parole di Andrea Agnelli": Matri e la Juve nel destino - "Non dimenticherò mai le parole di Andrea Agnelli": Matri e la juve nel destino - L'ex bomber che in bianconero decise la finale contro la Lazio, regalando la "Decima" alla juventus: "Avversaria complicata, se ne parla come di una seduta dal dentista...". Poi l'aneddoto: "Mi abbrac ...

Ribaltone Juventus: cessione pesante e colpo a centrocampo - Ribaltone juventus: cessione pesante e colpo a centrocampo - Infine: “Cessione eccellente Bremer Si perchè è quello da cui la juventus può ricavare di più e si può sostituire. Calafiori la juve lo prende a prescindere ma se dovesse andare via Bremer andrebbe ...