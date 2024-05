Cittadella della Carità - Fials | Curia intervenga o sarà presidio permanente

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoCon tutta fretta è stato convocato per il 13 maggio un incontro tra il ManagementFondazione e le organizzazioni sindacali che ha registrato non solo l’assenza del Presidente Sibilla, ma quella di risposte ai veri problemi. I lavoratori non solo non ha percepito la retribuzione di aprile, ma ad oggi sono senza alcuna prospettiva dal punto di vista lavorativo e salariale – è questa la sintesi del Segretario GeneraleTaranto, Emiliano Messina. Nonostante il 7 maggio la Fondazione abbia depositato il concordato fallimentare presso il Tribunale di Taranto, ad oggi non si ha tracciapresentazione dell’istanza in Regione per la voltura degli accreditamenti indispensabile per dare gambe al nuovo ...