Fabbricato abusivo a Cislago, Cartabia: “Abbattimento rimandato per opere più urgenti” - fabbricato abusivo a cislago, Cartabia: “Abbattimento rimandato per opere più urgenti” - L'ex sindaco di cislago puntualizza alcune cose sul recente abbattimento di un fabbricato abusivo in via Galilei, per cui il Comune ha ricevuto un contributo ministeriale ...

Cislago: demolito il fabbricato abusivo di senzatetto e tossici - cislago: demolito il fabbricato abusivo di senzatetto e tossici - Mentre si demoliva un vecchio fabbricato, gli occupanti abusivi sono sbucati dall'interno e si sono dati alla fuga fra la vegetazione.

Cislago, ruspe in azione: demolito stabile abusivo - cislago, ruspe in azione: demolito stabile abusivo - cislago - Nella giornata di ieri, martedì 14 maggio, in via Galilei, è stato demolito un fabbricato costruito abusivamente, e da diversi anni utilizzato ...