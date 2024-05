Ciro Ferrara lascia Dazn | i tifosi del Napoli sognano l’accoppiata con Conte in panchina Ma arriva una parziale smentita

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un’equazione che ha fatto sognare idel, ma solamente per poche ore. “E se son rose…”: questo un estratto del messaggio social diche ha annunciato l’addio a– in particolare dal programma Supertele – dopo tre anni. Pochi parole che hanno scatenato i desideri dei napoletani, speranzosi di suo ritorno nella città partenopea collegato a un clamoroso arrivo di Antonio. Come ben noto, i due sono grandi amici sin dai tempi della Juventus. Il sogno di moltiè ora vederli insieme sullaazzurra. Poche ore più tardi, però, èta lada parte del direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio. Il saluto social che ha scatenato i...

La possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli è sempre più concreta: già definito il possibile staff del tecnico. Non è ancora il 21 giugno, ma quello di Antonio Conte al Napoli potrebbe già essere il vero tormentone estivo per ...

Coppa Italia, tutto pronto per la Finale: sarà un grande evento - Coppa Italia, tutto pronto per la Finale: sarà un grande evento - Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia. Juventus e Atalanta si danno appuntamento all'Olimpico di Roma, in quella che sarà una serata dai contorni del grande evento. Assieme ai tifosi ...

IL PENSIERO - Ferrara: "Non credo che la Juventus ripartirà da Allegri" - IL PENSIERO - ferrara: "Non credo che la Juventus ripartirà da Allegri" - L'ex difensore ciro ferrara ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Le due squadre arrivano a questa finale in ...

Nuovo Allenatore Napoli, ieri vertice alla FilmAuro: ADL ha deciso vuole Conte - Nuovo Allenatore Napoli, ieri vertice alla FilmAuro: ADL ha deciso vuole Conte - Lo dicono tutti, è giusto che sia così dopo lo scempio a cui stiamo assistendo partita... ciro ferrara ha annunciato l'addio a DAZN: essendo stato accostato al Napoli in veste da vice insieme a Conte, ...