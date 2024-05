Circumvesuviana chiusa per tre mesi - l’allarme dei comitati dei pendolari

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “L’Ente Autonomo Volturno starebbe pensando di chiudere dal prossimo 10 giugno e per trela linea Napoli-Nola-Baiano per eseguire una serie di lavori”. A denunciarlo, in una nota, sono Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, rispettivamente portavoce dei“No al taglio dei treni della” e “-Eav”. Lo riferisce l’Ansa. “Con questa decisione – dicono – Eav toglie il servizio ferroviario e aumenta le difficoltà di spostamento a centinaia di migliaia di cittadini dell’area nolana, venendo meno all’impegno di offrire un servizio di trasporto pubblico in grado di garantire il pieno rispetto di capisaldi imprescindibili della Costituzione italiana, quali il diritto al lavoro, alla libera circolazione, alla salute e allo studio”. Per Ciniglio e Ferraro si tratta ...

