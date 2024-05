Circolo Forlivese al top Un bronzo e un trionfo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Straordinari risultati per gli atleti delSchermisticoa Vercelli e a Rende, alla 2ª prova nazionale Under 14 e al Campionato Italiano Under 23. Tra i più giovani Lorenzo Balelli vince ancora e conquista anche il Trofeo Gran Prix, mentre Marco Malaguti sale sul terzo gradino del podio al campionato nazionale Under23. Nella 2ª prova nazionale Under 14 il grande protagonista è dunque Lorenzo Balelli, vincitore tra i Ragazzi. Il numero 1 del ranking italiano si conferma lo spadista da battere e, grazie alle vittorie ottenute in entrambe le prove nazionali, guadagna il prestigioso trofeo Grand Prix per la stagione 2023-24 con 200 punti davanti al padovano Botter, sempre battuto nelle due finali e quindi con 160 punti; terzo il varesino Corna con 97. Tra le Allieve buona prova per Luna Onofrei e Francesca Spinelli, fermate ai 16esimi. Ok ...