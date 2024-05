Circolo della spada Successi per gli Under 14

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un argento e tre settimi posti. È il bottinoravennateal 60° Gran Premio giovanissimi di Riccione, dove il sodalizio giallorosso si è presentato con ben 23 atleti14. Il risultato più importante è senz’altro il titolo di vicecampionessa italiana conquistato da Alea Mileo nella categoria giovanissime. Ma poi, curiosamente ci sono ben tre settimi posti a spiccare in termini di qualità, ovvero quelli di Ginevra Stringa nella categoria bambine, Pietro Agostini nella categoria ragazzi e Filippo Zuffi nella categoria maschietti. Nella giornata dedicata alle categorie Allievi e Bambine, Ginevra Stringa ha conquistato una preziosa 7ª posizione, mancando per un soffio l’accesso alle semifinali. Sophia Merli ha concluso al 17° posto, fermando la compagna di sala Maria Sole Zoli nello scontro per ...

