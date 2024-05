Cinque varianti per l’urbanistica Ok del consiglio a Baker Hughes

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Carrara, 14 maggio 2024 – Ilcomunale ha approvato leal Poc, il Piano operativo comunale, dopo le prescrizioni che aveva sollevato la Regione Toscana. Lenello specifico riguardano l’ex palazzina Cat di Avenza, che grazie a questa modifica potrà cambiare la destinazione da pubblica ad uso commerciale, consentendo all’acquirente, l’odontoiatra e imprenditore Federico Menconi, di realizzare nello stabile un grande laboratorio odontoiatrico per la sua catena ‘Dentisti Tv’ nei 1500 metri acquistati all’asta per un totale di 335mila euro. L’altra variante riguarda l’area di Nausicaa da 17mila metri quadrati in viale Zaccagna che passerà a, specializzata nel montaggio e assemblaggio di manufatti di notevoli dimensioni, e destinata ad attività industriali, ma con ...

