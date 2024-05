Cinque titoli italiani per il Canoa Club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sabato e domenica a Firenze si sono svolti i campionatidiMarathon e la gara nazionale per la categoria dei tredicenni “Cadetti B”. IlFerrara torna dalla Toscana con ben, un argento e due bronzi per quanto riguarda il campionato italiano e un oro e un bronzo nella gara nazionale delle categorie più giovani. In barca singola diventano campionesse italiane nelle rispettive categorie Daria Celtini, Serena Boari e Sara Arkaxhiu. In barca doppia il titolo di campionesse italiane va agli equipaggi formati da Serena Boari e Sara Arkaxhiu per la categoria Junior e da Francesca Carletti e Ines Ged per la categoria Ragazze. Medaglia d’argento per Ian Covas in C1. Dalla specialità del Kayak arrivano due bronzi, in K1 con ...