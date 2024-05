Cina: Xinjiang, agricoltori impegnati potenziano raccolta del cotone - Cina: xinjiang, agricoltori impegnati potenziano raccolta del cotone - Pechino, 15 mag - (Xinhua) - I campi di cotone della citta' di Shawan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello xinjiang uiguro, sono molto ...

Un treno di prodotti agricoli da Urumqi a Salerno. Le ong uigure: frutto di lavoro schiavo - Un treno di prodotti agricoli da Urumqi a Salerno. Le ong uigure: frutto di lavoro schiavo - Un viaggio di 10mila chilometri esaltato da Pechino come occasione di sviluppo (e di rivincita sull'uscita dell'Italia dalla Belt and Road Initiative). Ma il cotone e il pomodori dello Xinjang sono al ...

Dal Xinjiang a Salerno. Il treno per far dimenticare gli uiguri all’Occidente - Dal xinjiang a Salerno. Il treno per far dimenticare gli uiguri all’Occidente - È partito venerdì mattina dalla capitale della regione autonoma, dove secondo gli Usa le autorità cinesi stanno compiendo un genocidio. Per Pechino, invece, è un modo per rilanciare la Via della Seta ...