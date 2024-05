Cina-Russia | intervista a Putin - uniamo forze per successo futuro di partnership

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pechino, 15 mag – (Xinhua) – Alla vigilia della sua visita di Stato di due giorni in, che iniziera’ domani, il presidente russo Vladimirha dichiarato in un’scritta a Xinhua che lae lastanno promuovendo la prosperita’ di entrambe le nazioni attraverso l’ampliamento della cooperazione paritaria e reciprocamente vantaggiosa in campo economico e culturale. Agenzia Xinhua

Pechino, 14 mag. (Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all’estero dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia , nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per ...

