Cina | Pechino promuovera’ consumo di energia pulita per NEV

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 mag – (Xinhua) –vigorosamente ildiper i veicoli a nuova(NEV) nell’ambito dei suoi sforzi per incrementare lo sviluppo ecologico e promuovere uno stile di vita verde e a basse emissioni di carbonio, ha dichiarato l’autorita’ locale competente. Secondo la commissione municipale per lo sviluppo e la riforma, si sosterranno attivamente le istituzioni pubbliche, le imprese, i parchi industriali, i centri dati e gli operatori delle colonnine di ricarica per l’acquisto e l’utilizzo di elettricita’per la ricarica dei NEV. Finora, quest’anno, il volume del trading di elettricita’raggiunta attraverso la piattaforma di trading die’ ...

