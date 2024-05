Cina-Francia | al via Festival del Cinema a Parigi 1

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 mag – (Xinhua) – Il regista francese Jean-Jacques Annaud partecipa alla cerimonia di apertura della 10ma edizione deldel, in, il 13 maggio 2024. Lunedi’ ilha preso il via nella citta’. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 06 mag – (Xinhua) – Uno chef prepara dei piatti durante un festival gastronomico sino-francese a bordo di un battello lungo la Senna, a Parigi in Francia , il 4 maggio 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Giochi Olimpici Parigi 2024, 6 canali aggiuntivi Warner Bros. Discovery su DAZN - Giochi Olimpici parigi 2024, 6 canali aggiuntivi Warner Bros. Discovery su DAZN - Il countdown degli ultimi 100 giorni che separano gli appassionati sportivi di tutto il mondo dai Giochi Olimpici di parigi 2024 è ormai ufficialmente iniziato. Dopo aver recentemente rinnovato fino a ...

Milano Skate and Surf film festival: tre giorni sulla tavola all’Ex Macello - Milano Skate and Surf film festival: tre giorni sulla tavola all’Ex Macello - Torna la kermesse dedicata alle due discipline più amate nella cultura underground. Dal 31 maggio in programma premiere di pellicole, mostre, dj set, concerti e contest ...

Maria Schneider e la scena di sesso di Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando: il film denuncia a Cannes - Maria Schneider e la scena di sesso di Ultimo tango a parigi con Marlon Brando: il film denuncia a Cannes - Maria Schneider e la scena di sesso in Ultimo tango a parigi con Marlon Brando sono al centro del film denuncia Maria, che verrà presentato nel corso dell’edizione 2024 del festival di Cannes, ...