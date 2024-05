Ciclismo - Van De Poel parteciperà al Tour Alle Olimpiadi niente mountain bike

Van der Poel will skip mountain bike event at Paris Olympics to focus on road race - Van der poel will skip mountain bike event at Paris Olympics to focus on road race - BRUSSELS (AP) — World champion Mathieu van der poel will focus on the Olympic road race at the Paris Games this summer, after competing in the tour de France, and skip mountain biking. The versatile ...

Mathieu van der Poel punta tutto sulla strada a Parigi 2024: niente mountain bike ai Giochi Olimpici · Ciclismo - Mathieu van der poel punta tutto sulla strada a Parigi 2024: niente mountain bike ai Giochi Olimpici · Ciclismo - Niente mountain bike ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per Mathieu van der poel. La stella olandese del ciclismo è concentrata su tour de France e prova in linea Olimpica.

