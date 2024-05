Ciclismo - in cantiere la Gran Fondo Colli del Chianti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze,15 maggio 2024 - Sotto l’egida dell’Uisp Firenze la società Cascine del Riccio Bike Team presieduta da Duccio Masini, sta alacremente lavorando per organizzare la terza prova del Circuito cicloturistico regionale Terre dei Medici. L’appuntamento nella frazione fiorentina è per domenica 9 giugno con la settima edizione delladel, con partenza e arrivo presso il Circolo La Rinascente di Cascine del Riccio. La partenza sarà “alla francese”, tra le 7 e le 8 per evitare assembramenti. Tre i percorsi che attraversano le terre del, con paesaggi meravigliosi e su strade per laparte poco battute dal traffico: il lungodi 128 km con 2.370 metri di dislivello; il medio da 94 km e 1.660 metri di dislivello, ...

