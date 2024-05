Ciclismo - i percorsi del Giro allievi e del Campionato Toscano esordienti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ponsacco, 15 maggio 2024 - Sono stati definiti dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco ideldei Tre Comuni - Memorial Silvano Marchetti gara a tappe per gliin programma dal 28 al 30 giugno, e delToscana1° e 2° anno previsto a Cenaia il 30 giugno. La garaprenderà il via venerdì 28 giugno da Corso Matteotti a Cascina, con un cronometro individuale di km 10,900 con arrivo in Viale Italia a Ponsacco. Al sabato partenza dalla Certosa di Calci con frazione in linea di km 68,500 ed arrivo sempre a Ponsacco, dove si concluderà anche la terza e ultima tappa nel pomeriggio di domenica 30 giugno, che prenderà il via da Cenaia e lunga 61 km. Quanto alin palio il ...

A 90 anni fa a piedi il giro di tutta Italia. L’accoglienza a Bellière - A 90 anni fa a piedi il giro di tutta Italia. L’accoglienza a Bellière - Alessandro Bellière, 90 anni, compie tour a piedi per visitare 90 castelli in Italia. Celebra 60° anniversario scudetto Bologna. Mostra che l'età non è un ostacolo.

Dialoghi in cammino, percorso tra arte e consapevolezza con Pino Petruzzelli - Dialoghi in cammino, percorso tra arte e consapevolezza con Pino Petruzzelli - In occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo, giovedì 16 maggio 2024 alle ore 17.30, presso il Castello D'Albertis - Museo delle Culture del Mondo, Bottega Solidale in collaborazione con Pi ...

Giugliano, corsa contro il tempo per proteggere il parco di Liternum - Giugliano, corsa contro il tempo per proteggere il parco di Liternum - Girano le ruote a colpi di pedalate davanti ai resti della tomba di Scipione l'Africano. I bambini sventolano palloncini, nastri e pompon rosa sul lungolago di Patria. I ciclisti fanno tappa ...