Ciclismo - gli juniores domenica sulle strade bianche da Siena a Montalcino

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 -19 maggio si corre l'internazionale Coppa Andrea Meneghelli, con partenza dae conclusione adopo aver attraversato ledella Val d'Orcia e diversi tratti sterrati. Trenta le squadre iscritte a questa quarta edizione di Eroicasulla distanza di 111 chilometri, e tra queste la nazionale della Slovenia, e squadre di club da Francia, Repubblica Ceca e San Marino. "C'è grande attesa nel territorio per questa gara giovane ma già una classica del calendario internazionale - sottolinea Franco Rossi, presidente dell’organizzazione - Al via ci saranno tutte le migliori squadre a livello nazionale che saranno agià da sabato per le ricognizioni del percorso. Gli stranieri sono ...