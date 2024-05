Ciclismo - Cassani | Tiberi il corridore che aspettavam - può andare sul podio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'ex ct della nazionale: "È stato l'unico che ha provato a dare fastidio a un certo Tadej Pogacar che vincerà il Giro a mani basse" "è l'uomo che ilitaliano aspettava. E' unda corse a tappe, perché è completo: va forte in salita e va forte anche a cronometro. In più

(Adnkronos) – "Tiberi è l'uomo che il Ciclismo italiano aspettava. E' un corridore da corse a tappe, perché è completo: va forte in salita e va forte anche a cronometro. In più ha dimostrato personalità, è stato l'unico che ha provato a dare ...

Ciclismo, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - ciclismo, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - (Adnkronos) - "Tiberi è l'uomo che il ciclismo italiano aspettava. E' un corridore da corse a tappe, perché è completo: va forte in salita e va forte anche a cronometro. In più ha dimostrato personali ...

Quei corridori forti che si ritirano dal Giro d'Italia - Quei corridori forti che si ritirano dal Giro d'Italia - Bandiera bianca, esattamente come la Maglia Bianca che il ciclista del team Visma – LAB indossava dopo un inizio di Giro davvero importante. Leggi ...

Ciclismo: Giro2024.Uijtdebroeks costretto al ritiro,Tiberi maglia bianca - ciclismo: Giro2024.Uijtdebroeks costretto al ritiro,Tiberi maglia bianca - Il 21enne corridore belga non sarà al via dell'11esima tappa ROMA (ITALPRESS) - Cian Uijtdebroeks costretto al ritiro. Il corridore belga non sarà ...