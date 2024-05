(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Paese Ritrovato sarà protagonista del Visiona MovieFest. Al villaggio creato dalla cooperativa La Meridiana per accogliere 64 malati di Alzheimer saranno dedicate lae l’asta benefica. Il Paese Ritrovato è come un borgo con vie, piazze, giardinetti, negozi, il teatro, la chiesa, la biblioteca, l’orto e gli appartamenti. Il bar, il negozio, il cinema, il parrucchiere creano una vera comunità a passo lento, raccontata da Andrea Frassoni, autore del film “La memoria delle emozioni“, per la regia di Marco Falorni. "Pensi di avere a che fare con persone inerti – racconta Frassoni –, invece sentendo le riflessioni degli ospiti ti accorgi che sono come dei saggi che hanno sempre la parola e il gesto giusto". “La memoria delle emozioni“ è un racconto carico di umanità che coinvolge voci e testimonianze autorevoli, come quella del professor Marco Trabucchi, l’attore ...

Ciak, si cena. A tavola con gli attori per solidarietà - Ciak, si cena. A tavola con gli attori per solidarietà - Il villaggio per malati di Alzheimer, Il paese Ritrovato, sarà al centro del Visiona MovieFest con cena e asta benefica. Il film "La memoria delle emozioni" racconta la vita e le emozioni degli ospiti ...

Milano resti una comunità anziché diventare un non-luogo - Milano resti una comunità anziché diventare un non-luogo - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

La particolare routine di Cristiano Ronaldo: “Dopo le 22 non parlo mai. Da quell’ora in poi non chiamatemi” - La particolare routine di Cristiano Ronaldo: “Dopo le 22 non parlo mai. Da quell’ora in poi non chiamatemi” - “ Non parlo mai dopo le 22 di sera, nemmeno al telefono. Da quell’ora in poi non chiamatemi. Mi piace far riposare il cervello “. Nella routine di una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo c’è ...