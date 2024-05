Ci si sposa 5 anni più tardi - uomini a 36 ann -le donne a 33

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli attuali giovani hanno transizioni sempre più protratte verso l'età adulta. Nel 2022, il 67,4% dei 18-34enni vive in famiglia con quasi otto punti in più rispetto al 2002 (59,7%). Lo si legge nel rapporto annuale dell'Istat che sottolinea come i valori siano intorno al 75% in Campania e Puglia. Si posticipano anche la nuzialità e la procreazione. Nel 2022, l'età media al (primo) matrimonio è di 36,5per lo sposo (31,7 nel 2002) e 33,6 per la(28,9 nel 2002); quella della prima procreazione per leè salita a 31,6, contro 29,7 nel 2002.