Chinò Sling - la ricetta del nuovo cocktail in due versioni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In occasione dell’evento internazionale dedicato alla miscelazione, le Bibite propongono ilheroche cattura l’essenza diSanpellegrino in due diverse: alcolica e analcolica L’arte della miscelazione italiana è stata nuovamente protagonista del Roma Bar Show, l’evento esclusivamente dedicato all’industria del beverage e della mixology che ne studia costantemente nuove sfumature ed evoluzioni. Tra i brand innovatori in questo settore anche le Bibite Sanpellegrino, che nel tempo hanno saputo portare in questo contesto tutto il loro gusto inimitabile, l’estro creativo e l’eleganza che le contraddistingue e che, quest’anno, hanno presentato ilhero. Creato nel 1958 da una...