Chien de la casse 2023 Storia d’amicizia e di formazione

In un piccolo paese a Sud della Francia, due amici d’infanzia vedono le loro abitudini e il loro rapporto perturbati dall’arrivo di una ragazza. Vincitore di due César, come Migliore opera prima e Miglior attore esordiente, “Chien de la casse” ...

Il dipendente di un'azienda metalmeccanica è stato beccato mentre faceva la spesa e andava a trovare alcuni amici, nonostante fosse in malattia . Ma per il Tribunale di Brescia non doveva essere licenziato .Continua a leggere

Raphaël Quenard cité dans une fausse liste d’acteurs accusés de violences : il brise le silence - Raphaël Quenard cité dans une fausse liste d’acteurs accusés de violences : il brise le silence - Invité sur le plateau de "Clique" mardi soir sur Canal+, Raphaël Quenard a parlé de la prétendue liste d'acteurs accusés de violences sexuelles sur laquelle il figure. Le comédien a dénoncé le "virus ...

Après son César, Raphaël Quenard dans un drame à la croisée de Chien de la casse et des Goonies - Après son César, Raphaël Quenard dans un drame à la croisée de chien de la casse et des Goonies - Ce 15 mai, plongez dans l’histoire de Max, Vivian et Tom, Les Trois Fantastiques du premier film de Michaël Dichter. Porté par Raphaël Quenard et Emmanuelle Bercot en haut de l’affiche, ce drame rythm ...

Omar Sy : première montée à Cannes et déjà une transgression majeure - Omar Sy : première montée à Cannes et déjà une transgression majeure - Ce 14 mai 2024, pour sa première montée des marches, Omar Sy a transgressé une règle importante du festival de Cannes.