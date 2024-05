Chi vincerà Amici 23? I dati social - le previsioni dell’Intelligenza Artificial - gli ascolti e i voti del pubblico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Chi23? Il talent, condotto da Maria De Filippi, sabato 18 maggio 2024 decreterà chi alzerà la coppa tra i sei finalisti rimasti in gara. Abbiamo chiesto all’IA di fare una previsione ma anche isembrano essere sicuri sul nome che prenderà il posto di Mattia Zenzola. Scopriamo insieme di chi si tratta. Chi23 secondo l’IA L’intelligenzae non ha dubbi su chi sarà il vincitore di23. In finale sono arrivati quattro cantanti (Sarah, Mida, Holden e Petit) e due ballerini (Marisol e Dustin). Il favorito, secondo l’IA, è un cantante anche se: “Prevedere il vincitore di un concorso televisivo come “di Maria De Filippi” può essere complicato senzaspecifici come ...