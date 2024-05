Chi va in giro a dire che fa bene a pestare i fascisti | Ilaria Salis - Giulia inchioda la sinistra | Video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Ungheria concede gli arresti domiciliari ad, l'insegnante 39enne e nostra connazionale detenuta a Budapest con l'accusa di aver partecipato a un raid punitivo contro un gruppo di neonazisti. La svolta è arrivata dopo che il tribunale della capitale ungherese ha accolto il ricorso dei legali della. Una lunga vicenda, che in Italia è diventata profondamente politica: le opposizioni che accusano il governo di "disinteressarsi" della vicenda per i rapporti con Viktor Orban, accuse che per certo, come ha spiegato lo stesso esecutivo in più occasioni, certo non hanno aiutato il lavoro del governo, sempre proseguito sotto traccia. E ancora, la candidatura dellaalle Europee con Avs, ossia Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, candidatura che mira a far ottenere all'insegnante l'immunità che le ...

