Chi era Truman Capote - genio e sregolatezza della narrativa americana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e perfino attore. Tutto questo è stato, pseudonimo dietro il quale si nascondeva l’identità diStreckfus Persons, una delle personalità più complesse ed ambivalenti del panorama artistico e culturale americano. A lui, infatti, si devono alcuni romanzi entrati di diritto nei classici del novecento come Colazione da Tiffany e A sangue freddo, tratto da un fatto di cronaca che sconvolse l’America alla fine degli anni cinquanta. Ma come ha costruito la sua fama di personaggiocultura pop questo ragazzo nato a New Orleans? Gli inizi tra l’Alabama e New York Un’immagine di– Fonte: PBSNato il 30 settembre 1924, sotto il segnoBilancia,si trasferisce in Alabama dopo ...

