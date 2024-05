Chi è Liberato - svelata la vera identità del cantante | alla scoperta di Gennaro Nocerino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nell’estate 2022 il magazine The Pipol ha rivelato che il vero nome deldi Partenope sarebbe: “Lo abbiamo scoperto grazie al sito della SIAE e dovrebbe essere lui“. Ieri però Gabriele Parpiglia su Radio Marte ha confermato l’indiscrezione, portando altre prove a questa tesi Un documento della Siae, la società che gestisce i diritti d’autore in Italia, ha fornito un prezioso indizio circa l’del. Nello specifico, la Siae ha inseritotra gli autori del brano Future Romance. Per verificare il dato riportato, basta andare nell’archivio digitale che si può trovare sul sito ufficiale della società. Il brano indicato su YouTube riporta tra gli autori proprio: si tratta dell’unico che non ...

Liberato, chi è il cantante napoletano «Svelata la sua vera identità: tutti i dettagli portano a lui. Ecco qual è il suo nome» - Liberato, chi è il cantante napoletano «Svelata la sua vera identità: tutti i dettagli portano a lui. Ecco qual è il suo nome» - «Gennaro nocerino è un artista napoletano conosciuto prima come ... E la rosa è diventato il simbolo del cantante. In più mi hanno mandato una storia di Lucia, che nel giorno di uscita del film ha ...

Svelata l’identità di Liberato: ecco chi è il cantante napoletano incappucciato - Svelata l’identità di Liberato: ecco chi è il cantante napoletano incappucciato - Svelato finalmente il mistero sull'identità segreta del rapper napoletano Liberato: gli indizi portano tutti ad un nome: scopri chi è!

Chi è Liberato Svelata l’identità: non è Livio Cori, ex di Anna Tatangelo (FOTO e VERO NOME) - Chi è Liberato Svelata l’identità: non è Livio Cori, ex di Anna Tatangelo (FOTO e VERO NOME) - E chi, allora Nell’estate del 2022, il portale The Pipol ha rivelato il vero nome del cantante napoletano: questo sarebbe Gennaro nocerino. Ecco cosa si leggeva all’epoca: “Lo abbiamo scoperto grazie ...