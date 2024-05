Chi è La Mosca - inseguito in tutta la Francia | Mohamed Amr - l’uomo evaso nel sanguinoso assalto a un furgone della penitenziaria

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Amra ,nela unsu un’autostrada francese, ha una lunga storia di condanne per crimini violenti iniziate quando aveva solo 15 anni. Trentenne di Rouen, nel nord-ovest, noto come «La Mouche» (La), «è molto noto alla magistratura», ha detto ai giornalisti il procuratore capo di Parigi Laure Beccuau. Legami...

Si chiama Mohamed Amra e ha 30 anni il detenuto liberato in un assalto armato a un furgone di polizia penitenziaria oggi nel nord della Francia . Amra , classe 1994, era stato condannato pochi giorni fa per furto con scasso dal tribunale di Evreux: ...

