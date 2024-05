Chi è caduto in volata al Giro d’Italia? I corridori coinvolti allo sprint

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Attimi di paura nel finale dell’undicesima tappa del. Con il gruppo lanciatissimo ad alta velocità verso lasul traguardo di Francavilla al Mare, c’è stata una caduta a cinquecento metri dal traguardo, che ha messo fuori causa alcuni dei possibili protagonisti. La squadra maggiormente coinvolta nella caduta è stata il Team dsm-firmenich PostNL, visto che sono finiti a terra Fabio Jakobsen e Tobias Lund Andresen, rispettivamente il primo ed il secondo indiziato per giocarsi la vittoria finale. Unfinora sfortunato per l’olandese che non è ancora mai riuscito ad essere protagoniste nei finali di tappa dedicati aglier, mentre il giovane danese era stato quinto nella terza tappa. Una caduta scatenata dalla scidell’estone Madis Mihkels (Intermarché – ...

I VOTI DI STAGI. JOJET MILAN NON SBAGLIA NIENTE, MERLIER DA CARTELLINIO ROSSO, LONARDI DA «MIRACOLO» - I VOTI DI STAGI. JOJET MILAN NON SBAGLIA NIENTE, MERLIER DA CARTELLINIO ROSSO, LONARDI DA «MIRACOLO» - volata caotica e nervosa: elettrica ... Il 21enne neozelandese si fa finalmente vedere in questo giro. Si butta nella mischia e ne esce un po’ frullato, ma non stravolto: tutt’al più vinto. Juan ...

Giro - Merlier declassato per aver 'stretto' Molano, Jonathan Milan resta il vincitore a Francavilla: cosa è successo - giro - Merlier declassato per aver 'stretto' Molano, Jonathan Milan resta il vincitore a Francavilla: cosa è successo - giro D'ITALIA - È stato rivisto dalla Commissione di Giuria ... Merlier, che era giunto secondo proprio alle spalle del friulano, è stato declassato all'89° posto per volata irregolare. Il belga è ...

GIRO D’ITALIA: MILAN VINCE L’11ESIMA TAPPA, POGACAR RIMANE IN ROSA - giro D’ITALIA: MILAN VINCE L’11ESIMA TAPPA, POGACAR RIMANE IN ROSA - FRANCAVILLA AL MARE – Jonathan Milan, della Lidl, ha vinto in volata l’11/a tappa del giro d’Italia, Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 km. Seconda posizione per Tim Merlier (Soudal ...