Che cosa significa Mile High Club?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 15 maggio 2024)letteralmente vuol dire “del miglio alto”. In realtà è una frase slang inglese che si riferisce alle coppie che hanno rapporti sessuali a bordo di un aereo, nel bel mezzo di un volo. Per essere precise, a un miglio di altezza dal suolo (5,280 piedi o 1,600 metri). Proprio come capitato qualche giorno fa a due persone sorprese a copulare vigorosamente sui sedili del volo BA832 da Heathrow a Dublino della British Airways.porta due partner a fare sesso su un velivolo? Secondo alcune fonti, le vibrazioni prodotte dal mezzo sarebbero particolarmente eccitanti durante un amplesso. Ma ci sono spiegazioni di altro tipo, un po’ meno pratiche e più legate alla fantasia di essere scoperti. O di fare l’amore con persone in uniforme (piloti, hostess, steward etc.), gettonatissima a ogni ...