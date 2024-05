Che arma è la 44 Magnum dell’Ispettore Callaghan?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dici 44, anzi .44, e pensi subito a Clint Eastwood e al suo ispettore, che negli anni ’70 fu protagonista di una serie poliziesca di successo. Una saga talmente celebre da far diventare di culto anche l’di San Francisco. Ma, anche se lo abbiamo pensato tutte e tutti, la .44non è un, bensì una cartuccia percorta, prodotta da Smith & Wesson negli U.S.A. a partire dal 1955. Per semplicità, la parte è diventata il tutto. Così, nel titolo del film del 1973 Una 44per l’ispettore, la cartuccia diventa direttamente una pistola. Ovviamente, la preferita del nostro eroe. A livello tecnico, la .44ha avuto per molto tempo ...

