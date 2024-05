Challenger Torino 2024 | programma - orari e ordine di gioco giovedì 16 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il, glie l’didell’ATP175 diper la giornata di16. Ancora la pioggia protagonista in queste prime giornate, che non ha dato tregua nel corso delle giornata di martedì e mercoledì, obbligando gli organizzatori a far giocare le ultime gare del tabellone delle qualificazioni nei campi indoor.16si dovrebbe partire con le gare di primo turno che mancano – quasi tutte – e che vedranno diversi azzurri in campo, tra cui Darderi, Nardi e Passaro. Inanche due derby italiani, quello tra Fognini e il lucky loser Zeppieri, e quello tra i due qualificati Bellucci e Maestrelli. Andranno in scena subito anche le gare del ...