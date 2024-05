Challenger 175 Torino 2024 - mercoledì 15 maggio | programma ancora in ritardo causa pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024)laprotagonista a, dove è in corso di svolgimento il ricco ATP175 con tanti italiani al via. Anche questa mattina –15– ilha subito dei rallentamenti, con gli incontri che erano previsti per le ore 11:00 ma che non partiranno prima delle 12:00 e in alcuni casi delle 12:30. Inoltre, è stata presa la decisione di far giocare gli ultimi due match di qualificazione sui campi indoor presenti all’interno del Circolo della Stampa Sporting dove si svolge il torneo. Sui due campi principali all’aperto, invece, si dovrebbe partire alle 12:00: oggi in gara Passaro, Nardi, Darderi e Fognini. SportFace.