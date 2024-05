Cesena | Toscano e Artico - si decide oggi? Fissato l’incontro Possibile fumata bianca

La squadra si ritrova oggi pomeriggio a Villa Silvia per preparare l’ultimo impegno di domenica contro la Juve Stabia, gara che assegnerà la Supercoppa di C, e sempre in giornata è atteso il rientro di Fabio Artico tenuto lontano dalla Romagna ...

Trionfo per Domenico Toscano che si aggiudica il Premio Ernesto Bronzetti. L’allenatore del Cesena, appena promosso in Serie B, sarà uno degli illustri ospiti del Gran Galà Calcio Umbro 2024. Appuntamento assai interessante in programma (come ...